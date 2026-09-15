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Elezioni Serbia, movimento studentesco presenta le liste

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Migliaia di manifestanti del movimento studentesco serbo hanno sfilato a Belgrado per consegnare alla Commissione Elettorale di Stato le liste e le firme certificate per le elezioni parlamentari, mentre il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato la sua candidatura a primo ministro. La mobilitazione sono nate dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad che ha provocato 16 morti e fa seguito a due anni di proteste antigovernative. Alcuni partiti di opposizione hanno offerto il proprio sostegno rinunciando a presentare i propri candidati autonomi.

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