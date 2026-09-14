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Accordo tra Scozia, Galles e Ulster per l'autodeterminazione

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I vertici nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno siglato un'intesa di cooperazione per ribadire il diritto all'autodeterminazione dei singoli territori. I tre leader, lo scozzese John Swinney, la nordirlandese Michelle O'Neill e il padrone di casa gallese Rhun ap Iorwerth, si sono riuniti a Cardiff per rilanciare la loro sfida al nuovo premier laburista britannico, Andy Burnham. Nel corso dell'incontro sono state mosse forti critiche nei confronti dell'efficacia del sistema di Westminster.

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