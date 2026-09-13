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Ucraina, raid russo su Odessa: edifici in fiamme

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Un attacco notturno condotto dalle forze russe con droni e missili ha colpito la regione di Odessa, in Ucraina, innescando vasti incendi in diversi magazzini commerciali. Il blitz ha provocato danni a edifici residenziali, strutture private e veicoli, ma secondo le autorità locali non si registrano vittime o feriti.

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