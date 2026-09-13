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California, incendio a Lake County: scattano le evacuazioni

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Prosegue in California la lotta contro l'incendio divampato nella Contea di Lake giovedì 10 settembre. I vigili del fuoco lavorano per frenare le fiamme, mentre le autorità hanno disposto evacuazioni in alcune zone. Secondo Cal Fire, sabato pomeriggio il rogo aveva bruciato circa 1.622 ettari ed era contenuto al 15%. Vento e terreno impervio complicano le operazioni. Le cause sono ancora da accertare.

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