Prosegue in California la lotta contro l'incendio divampato nella Contea di Lake giovedì 10 settembre. I vigili del fuoco lavorano per frenare le fiamme, mentre le autorità hanno disposto evacuazioni in alcune zone. Secondo Cal Fire, sabato pomeriggio il rogo aveva bruciato circa 1.622 ettari ed era contenuto al 15%. Vento e terreno impervio complicano le operazioni. Le cause sono ancora da accertare.
Prossimi video
California, incendio a Lake County: scattano le evacuazioni
Mondo
Berlino, migliaia in piazza contro l’estrema destra e l’AfD
Mondo
Portsmouth, corteo anti-migranti e controprotesta in piazza
Mondo
Trump a Dublino: "Un'Irlanda unita è possibile"
Mondo
Trump: «Vorrei l’Irlanda unita», proteste per la sua visita
Mondo
India, Xi Jinping a Nuova Delhi per il vertice dei Brics
Mondo
Ucraina, Zelensky disposto a incontrare Putin al G20
Mondo