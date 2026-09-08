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Brasile, migliaia in piazza per sostenere Flavio Bolsonaro

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L'opposizione brasiliana è scesa in piazza, in occasione della Festa dell'Indipendenza, mentre il candidato presidenziale di destra, il senatore Flavio Bolsonaro, cerca di sfruttare la crisi della Corte Suprema per rafforzare la sua campagna contro il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva in vista delle elezioni del mese prossimo. Nonostante le temperature rigide, circa 28.500 persone si sono radunate sull’Avenida Paulista di San Paolo per il comizio dei conservatori. Gli organizzatori hanno presentato la manifestazione come una protesta contro il governo di Lula e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes in vista del primo turno elettorale del 4 ottobre. Il giudice ha perseguito con determinazione l’ex presidente Jair Bolsonaro, padre del senatore, in relazione a un complotto golpista del 2023, ottenendone la condanna nel 2025: questa sentenza ha reso Moraes una delle figure più polarizzanti del Brasile. Un evento simile lo scorso anno aveva attirato circa 42.000 persone, mentre una manifestazione indetta da Jair Bolsonaro all’inizio del 2024 aveva richiamato circa 185.000 sostenitori

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