Ucraina, tregua di 72 ore: inviati Usa oggi da Zelensky

Dopo oltre tre ore di colloqui al Cremlino con Vladimir Putin, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner incontrano oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro della missione, i possibili passi verso una soluzione diplomatica della guerra. Intanto è iniziata la tregua di 72 ore sugli attacchi a Kiev e Mosca, concordata per garantire la sicurezza della delegazione americana. La sospensione non riguarda però l’intero fronte.