Romania, marionette giganti invadono le strade di Craiova

Si è aperta a Craiova, in Romania, l'edizione annuale del festival "Puppets Occupy Street", che per otto giorni trasforma la città in un immenso palcoscenico a cielo aperto. La rassegna, dedicata al tema "Stardust", riunisce oltre 150 artisti e compagnie da 15 Paesi, affascinando il pubblico con marionette illuminate alte fino a cinque metri e sfilate notturne. Nato nel 2014, il festival è diventato uno dei più importanti eventi europei dedicati al teatro di figura e di strada.
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