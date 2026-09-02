Romania, marionette giganti invadono le strade di Craiova

Si è aperta a Craiova, in Romania, l'edizione annuale del festival "Puppets Occupy Street", che per otto giorni trasforma la città in un immenso palcoscenico a cielo aperto. La rassegna, dedicata al tema "Stardust", riunisce oltre 150 artisti e compagnie da 15 Paesi, affascinando il pubblico con marionette illuminate alte fino a cinque metri e sfilate notturne. Nato nel 2014, il festival è diventato uno dei più importanti eventi europei dedicati al teatro di figura e di strada.