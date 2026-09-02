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Egitto, incidente di un bus con turisti: molte vittime

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Almeno una ventina di persone sono morte in un incidente che ha coinvolto il 2 settembre un autobus sulla strada egiziana di Dahab-Nuweiba, nel Sinai meridionale. Venti ambulanze si sono precipitate sul luogo dell'incidente, avvenuto sulla strada tra le due famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è infatti una popolare meta turistica, nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e i sentieri escursionistici di montagna. Oltre ai morti, si contano complessivamente una trentina di feriti causati dall’incidente. Le autorità hanno affermato che i feriti stanno ricevendo assistenza medica, ma non hanno specificato le cause dello scontro. Gli incidenti stradali sono frequenti in Egitto e spesso attribuiti alla guida spericolata, alla scarsa manutenzione dei veicoli e alla disomogenea applicazione delle leggi. Lo scorso anno, quasi 6.000 persone sono morte in incidenti stradali in tutto il Paese, secondo l'agenzia statistica statale egiziana

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