Sudafrica, 2 aerei di linea sfiorano il tetto dello stadio

Domenica 30 agosto, due aerei di linea hanno effettuato un sorvolo a bassa quota sopra il DHL Stadium di Città del Capo in occasione della partita di Rugby tra il Sudafrica e la Nuova Zelanda. I dati di Flightradar24 hanno stabilito che l'aereo di testa è passato a meno di 15 metri (50 piedi) sopra la sommità dello stadio. Il flyover non è una novità per le partite della nazionale Sudafricana, ma la bassa quota del volo questa volta ha suscitato numerose critiche sui social. In una dichiarazione, Airlink, il cui aereo ha partecipato al sorvolo, ha affermato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse: "Il volo ha richiesto un'attenta pianificazione e prove, poiché prevedeva la navigazione a bassa quota, a circa 150 nodi. L'Autorità sudafricana per l'aviazione civile e i servizi di navigazione aerea hanno fornito preziose indicazioni, autorizzazioni e supporto per garantire un sorvolo in sicurezza. I due velivoli erano pilotati da equipaggi di grande esperienza, ciascuno composto da tre comandanti senior che operavano nei ruoli di comandante, copilota e responsabile della sicurezza/tecnico. I dati di volo registrati da entrambi gli aerei confermano che i voli sono stati effettuati entro i limiti di altitudine e velocità di sicurezza approvati e provati dalla SACAA per il sorvolo.". Credit: @caspersaint_cpt via Storyful / Credit: @CaptSpringbok via Storyful