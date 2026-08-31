Perù, 528 laghi glaciali a rischio esondazione sulle Ande

L'istituto INAIGEM (Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña) ha individuato 528 laghi glaciali a rischio esondazione in Perù, di cui 58 ad altissimo pericolo. Tra i bacini più insidiosi c'è il lago Palcacocha: la direttrice Paola Moschella ha spiegato che un straripamento metterebbe a rischio 27mila persone a Huaraz. L'ingegnere Benjamin Morales ha avvertito che servono interventi urgenti per drenare i laghi prima che la situazione peggiori.