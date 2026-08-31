Messico, famiglie in piazza per gli oltre 135mila scomparsi

Familiari e attivisti hanno marciato a Città del Messico in occasione della Giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate. I manifestanti hanno chiesto giustizia per gli oltre 135mila scomparsi registrati nel Paese e maggiore sostegno alle famiglie che spesso conducono autonomamente le ricerche dei propri cari.
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