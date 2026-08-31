Oltre 100 atlete provenienti da 12 Paesi e regioni hanno partecipato alla prima CMAS Mermaid World Cup e alla China Mermaid Open 2026, organizzate a Lingshui, nella provincia cinese di Hainan. Le gare combinano tecnica e spettacolo: le partecipanti vengono valutate sulla difficoltà e sull'esecuzione dei movimenti, sulla sincronizzazione nelle prove a coppie e di gruppo e sulla qualità artistica delle performance.
Prossimi video
Cina, oltre 100 “sirene” per la prima Coppa del Mondo
Mondo
Messico, famiglie in piazza per gli oltre 135mila scomparsi
Mondo
Traghetto inabissato a Cipro, arrestato capitano
Mondo
Alluvione nel Grand Canyon: una vittima e diversi dispersi
Mondo
Sudafrica, 2 aerei di linea sfiorano il tetto dello stadio
Mondo
Ucraina, forze russe avanzano verso città di Druzhkivka
Mondo
Nepal, oltre 900 morti e 5mila dispersi dopo le alluvioni
Mondo