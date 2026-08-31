Cina, oltre 100 “sirene” per la prima Coppa del Mondo

Oltre 100 atlete provenienti da 12 Paesi e regioni hanno partecipato alla prima CMAS Mermaid World Cup e alla China Mermaid Open 2026, organizzate a Lingshui, nella provincia cinese di Hainan. Le gare combinano tecnica e spettacolo: le partecipanti vengono valutate sulla difficoltà e sull'esecuzione dei movimenti, sulla sincronizzazione nelle prove a coppie e di gruppo e sulla qualità artistica delle performance.