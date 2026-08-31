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Cina, il cavalcavia di Sujiaba sembra un ottovolante

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A Chongqing, in Cina, un sovrappasso stradale a spirale alto circa 72 metri regala agli automobilisti la sensazione di stare su un ottovolante. La struttura del cavalcavia di Sujiaba, pari alle dimensioni di edificio di oltre 20 piani, adotta uno snodo circolare per collegare il ponte Caiyuanba sul fiume Yangtze con Haitong Road. Per ammirare l'opera architettonica in tutto il suo splendore, nelle vicinanze sono state realizzate una terrazza panoramica e una passerella.

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