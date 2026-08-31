Alluvione al Parco Nazionale del Grand Canyon, un morto e 15 dispersi

Secondo il National Park Service, le inondazioni hanno colpito la zona di Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, costringendo alla fuga decine di persone e danneggiando l'unica conduttura idrica che rifornisce il parco

Una persona è morta e 15 risultano disperse dopo che un'alluvione improvvisa le ha travolte al Grand Canyon, uno dei siti turistici più famosi degli Stati Uniti. Secondo il National Park Service, le inondazioni hanno colpito la zona di Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, costringendo alla fuga decine di persone e danneggiando l'unica conduttura idrica che rifornisce il parco. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato ieri sera vicino a Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado, nel nord dell'Arizona.

I video

I video girati dagli escursionisti mostrano un torrente di acqua fangosa che scorre impetuoso lungo i sentieri e sotto i ponti pedonali, oltre a tronchi e altri detriti che galleggiano lungo i fiumi in piena, accompagnati da un fragoroso boato. Il National Park Service ha dichiarato di essere al lavoro con le autorita' dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. L'alluvione lampo, iniziata intorno alle 14,30 locali (le 22:30 in Italia) di sabato, è stata causata dalla pioggia sull'altopiano di Kaibab. Il servizio dei parchi nazionali ha avvertito che sono previsti ulteriori temporali e forti piogge fino a questa sera, con possibili conseguenze come "ulteriori alluvioni lampo, colate di detriti, caduta massi e cambiamenti nelle condizioni di sentieri e fiumi".



Danneggiato acquedotto

L'alluvione ha danneggiato il Transcanyon Waterline, un acquedotto fondamentale per il Parco Nazionale del Grand Canyon, costretto ora a restrizioni idriche nella zona più visitata e al divieto di accendere fuochi. L'acquedotto, lungo 20 chilometri, collega la sorgente di Roaring Springs sul North Rim al South Rim, fornendo acqua potabile e convogliando l'acqua per lo spegnimento degli incendi. L'alluvione ha anche causato "gravi danni alle infrastrutture", distruggendo ponti pedonali e impedendo agli escursionisti di attraversare il Bright Angel Creek. I rifugi per il pernottamento sono stati chiusi, "misure cruciali per garantire la sicurezza e la sostenibilita' delle risorse idriche".