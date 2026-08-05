Droni all'aeroporto di Lipsia, uno urta in volo cargo Dhl

Due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia/Halle in Germania. Il primo, dotato di esplosivo, è stato trovato e sequestrato accanto a un aereo ucraino, mentre il secondo si è scontrato in volo con un cargo DHL che è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Gli inquirenti indagano su un possibile collegamento tra i due episodi.
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