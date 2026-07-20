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Regno Unito, il gatto di Downing Street accoglie Burnham

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Larry, il gatto che dal 2011 vive al numero 10 di Downing Street con il ruolo ufficiale di "Chief Mouser", ha accolto il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. Con il suo insediamento, Larry ha assistito all'arrivo del settimo premier della sua permanenza nella residenza del capo del governo, diventando uno dei simboli più longevi della politica britannica.

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