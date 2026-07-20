Droni ucraini attaccano sette navi russe intorno al Mar Nero

I droni ucraini hanno colpito sette navi russe durante la notte nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, secondo quanto ha dichiarato il 20 luglio Robert Brovdi, comandante delle Forze dei Sistemi Senza Equipaggio dell'Ucraina. Brovdi ha pubblicato su Telegram filmati di droni che si dice mostrino gli attacchi alle imbarcazioni. Il comandante ucraino ha dichiarato che gli obiettivi includevano tre petroliere e quattro navi da carico, portando a 183 il numero totale di navi russe colpite a luglio.
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