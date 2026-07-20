India, polizia bastona manifestanti del gruppo "scarafaggi"

La polizia ha preso a bastonate gli “Scarafaggi”, i manifestanti che il 20 luglio a Nuova Delhi si sono radunati per una marcia del movimento omonimo. La manifestazione degli “Scarafaggi” era diretta verso il parlamento per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan. Il movimento, visto come la più grande sfida pubblica al Primo Ministro Narendra Modi nel suo terzo mandato, ha attirato milioni di sostenitori sui social media. La marcia è stata galvanizzata dopo che la polizia ha trasferito con la forza l'attivista in sciopero della fame Sonam Wangchuk in ospedale il 18 luglio, portando migliaia di altri sostenitori durante la notte al luogo della protesta a Jantar Mantar, nel cuore della capitale. Il movimento rappresenta le frustrazioni dei giovani indiani su questioni come l'elevata disoccupazione dei loro coetanei.