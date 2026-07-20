Corea del Sud, rogo in centro logistico: si teme il crollo

Un violento incendio sta devastando da tre giorni un hub logistico nella città sudcoreana di Incheon, a ovest di Seul. Tutti i lavoratori sono stati evacuati in sicurezza, ma le autorità hanno fatto sgomberare le aziende limitrofe per il timore di un crollo imminente dell'edificio. All'interno della struttura sono stoccati grandi quantitativi di materiale infiammabile per le spedizioni veloci.
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