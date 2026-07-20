Iran, continuano i raid Usa: nona notte di attacchi

Gli Stati Uniti hanno condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari in Iran. Secondo il Comando centrale americano, i raid hanno colpito centri di comando, sistemi di difesa aerea, siti di sorveglianza costiera, basi di lancio di missili e droni e reti di comunicazione. Il CENTCOM ha inoltre diffuso le immagini delle operazioni, che Reuters non è stata in grado di verificare in modo indipendente.
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