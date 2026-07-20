Cina, caldo estremo alla Spartan Race di Changchun

La tappa di Changchun della Spartan Race 2026 si è svolta sotto un caldo intenso, con temperature prossime ai 35 gradi. Atleti provenienti dalla Cina e dall'estero hanno affrontato il tradizionale percorso a ostacoli, tra muri da scalare, reti, vasche di fango e altre prove di resistenza. Le alte temperature hanno reso la competizione ancora più impegnativa per tutti i partecipanti.
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