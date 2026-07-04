4 luglio, Trump: “Usa sotto attacco: mai saremo comunisti”

Migliaia di manifestanti si sono ritrovati nei pressi di Erfurt, in Germania, per bloccare o almeno ostacolare il congresso di due giorni del partito di estrema destra tedesco “Alternativa per la Germania” (AfD). La polizia di Erfurt ha riferito che circa 15.000 manifestanti erano attivi all’interno e nei dintorni della città. L’AfD ha superato i conservatori del cancelliere tedesco Friedrich Merz nei sondaggi nazionali ed è di gran lunga in testa rispetto a qualsiasi altro partito nello stato orientale della Sassonia-Anhalt, dove potrebbe conquistare il potere per la prima volta nelle elezioni di settembre.