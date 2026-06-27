Giappone, la tempesta Mekkhala provoca gravissimi disagi

La tempesta tropicale Mekkhala si è abbattuta sul Giappone, portando temporali e gravi disagi a causa del maltempo. Tra gli altri, ritardi e sospensioni del servizio della rete ferroviaria. L’Agenzia meteorologica nipponica ha segnalato un elevato rischio di frane in alcune zone del Kanto, regione centro-orientale dell'isola principale del Paese, Honshū. Già il 26 giugno, a causa delle piogge torrenziali, era esondato il fiume Kamo, simbolo di Kyoto.
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