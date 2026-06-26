Mekkhala, il sud di Taiwan sommerso dalle piogge

Piogge torrenziali e allagamenti hanno colpito il sud di Taiwan dopo il passaggio della tempesta tropicale Mekkhala, declassata mentre si dirige verso le isole Ryukyu. Le aree più colpite sono Kaohsiung, Tainan e Pingtung, con scuole e uffici chiusi per oltre cinque milioni di persone e disagi alla principale linea ferroviaria. A Tainan strade sommerse e veicoli bloccati, mentre a Hualien sono scattate evacuazioni preventive per il rischio di cedimenti. Le piogge continueranno nei prossimi giorni, contribuendo però a rifornire i bacini idrici.