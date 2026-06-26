Tempesta a Wellington: danni, blackout e 200 voli cancellati

Una violenta tempesta ha colpito il centro della Nuova Zelanda causando la cancellazione di 200 voli all'aeroporto di Wellington e lasciando 4.000 utenti senza corrente. Il MetService ha emesso diverse allerte meteo per un sistema di bassa pressione che ha attraversato il Paese, abbattendo alberi e provocando interruzioni alla rete elettrica.
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