Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tempesta a Wellington: danni, blackout e 200 voli cancellati

Mondo

Una violenta tempesta ha colpito il centro della Nuova Zelanda causando la cancellazione di 200 voli all'aeroporto di Wellington e lasciando 4.000 utenti senza corrente. Il MetService ha emesso diverse allerte meteo per un sistema di bassa pressione che ha attraversato il Paese, abbattendo alberi e provocando interruzioni alla rete elettrica.

Prossimi video

Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

Mondo

Sisma Venezuela, squadre soccorritori da almeno dodici Paesi

Mondo

Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace

Mondo

Caldo record in Europa, vittime e crisi climatica globale

Mondo

Spagna, vasto incendio a Huesca: centinaia di evacuati

Mondo

Pechino, loto sboccia da un seme di circa 800 anni

Mondo