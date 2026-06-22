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Colombia, De la Espriella verso la presidenza

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Il candidato indipendente Abelardo De la Espriella è in vantaggio al secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia e si avvia a diventare il prossimo capo dello Stato. Secondo i risultati preliminari, con oltre il 98% delle schede scrutinato, De la Espriella precede di misura il rivale Iván Cepeda. Avvocato di 47 anni e vicino al movimento nazionalista "Defenders of the Homeland", ha costruito la sua campagna su promesse di maggiore sicurezza e riduzione della spesa pubblica. L'insediamento del nuovo presidente è previsto per il 7 agosto.

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