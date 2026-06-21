Los Angeles, stato d'emergenza per un vasto incendio

La sindaca di Los Angeles Karen Bass ha dichiarato lo stato d'emergenza locale per un vasto incendio che da diversi giorni interessa un magazzino nel quartiere di Boyle Heights. Le fiamme si sono propagate rapidamente anche attraverso i pannelli solari installati sul tetto dell'edificio, generando dense colonne di fumo e la dispersione di gas ammoniaca. Le autorità hanno attivato centri di assistenza per i residenti e chiesto un accesso più rapido alle risorse e ai programmi di emergenza statali e federali.