Rogo in un resort a Santo Domingo, morta turista italiana

Una turista italiana è morta nell'incendio di un resort in località Bayahibe, a Santo Domingo. La donna è stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia mentre abbandonava la propria stanza durante l'evacuazione disposta dal personale della struttura e dalle autorità locale. La vittima ha perso conoscenza dopo aver inalato il monossido di carbonio diffuso dal fumo. Sul posto sono intervenuti i rappresentanti dell'ambasciata italiana per garantire la necessaria assistenza.
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