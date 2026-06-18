Accordo Usa-Iran, traffico riparte nello Stretto di Hormuz

Riprende gradualmente il transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I dati dei siti di monitoraggio segnalano 24 imbarcazioni in transito giovedì e 26 passaggi registrati nella giornata di mercoledì, con una forte presenza di mercantili e petroliere iraniani, di Panama e delle Comore. Il flusso complessivo resta comunque ancora lontano dai livelli normali del mese di giugno.
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