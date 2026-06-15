Ucraina, Zelensky verifica i danni al monastero di Kiev

Volodymyr Zelensky si è recato di persona al monastero Pechersk Lavra di Kiev per constatare i danni riportati dal complesso millenario, colpito da un attacco aereo russo nella notte. Il presidente ucraino ha attribuito l'offensiva a due droni russi, respingendo la versione di Mosca, che aveva imputato i danni a un missile Patriot americano. (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA) . "È stato confermato che due droni russi hanno deliberatamente preso di mira la parte della città in cui si trovano la Lavra e l'Arsenale di Mystetskyi”, ha riferito Zelensky sui social, pubblicando un video della sua visita al sito, patrimonio dell'Unesco.

