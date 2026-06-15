Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano per discutere della pace nella penisola coreana. Lee ha cercato il sostegno della Santa Sede agli sforzi del suo governo per allentare le tensioni. In agenda anche un incontro con il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Nei giorni precedenti Lee aveva incontrato la premier italiana Giorgia Meloni a Roma.
Prossimi video
G7 a Evian: in agenda guerra, economia e tecnologia
Mondo
I cacciamine europei verso lo Stretto di Hormuz
Mondo
Guerra in Iran, Trump: andiamo ben d'accordo con nuova leadership Teheran
Mondo
Crosetto al Pentagono, bilaterale con il segretario Hegseth
Mondo
Sky TG24, Timeline, trovata l’intesa tra Usa e Iran. Il G7 in Francia
Mondo
Mondiali 2026, murale a Baghdad per la nazionale dell'Iraq
Mondo
Sud Corea, Lee incontra Papa Leone XIV in Vaticano
Mondo