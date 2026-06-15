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Sud Corea, Lee incontra Papa Leone XIV in Vaticano

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Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano per discutere della pace nella penisola coreana. Lee ha cercato il sostegno della Santa Sede agli sforzi del suo governo per allentare le tensioni. In agenda anche un incontro con il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Nei giorni precedenti Lee aveva incontrato la premier italiana Giorgia Meloni a Roma.

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