Israele-Libano, accordo sul rinnovo del cessate il fuoco

Usa, Libano e Israele hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo un incontro trilaterale a Washington. Le parti hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, subordinato allo stop degli attacchi di Hezbollah e al suo allontanamento dalle aree a sud del fiume Litani. L'intesa prevede anche "zone pilota" sotto controllo esclusivo delle Forze Armate libanesi. Fissato anche un nuovo incontro nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un "accordo globale".