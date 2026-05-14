Tempesta in India, oltre 100 morti in Uttar Pradesh

Una violenta tempesta con pioggia e grandine ha causato oltre 100 morti nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. Il maltempo ha provocato danni diffusi, con alberi abbattuti, case danneggiate e decine di feriti.
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