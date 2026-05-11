Sky Cube 11/5 - Quanto dobbiamo preoccuparci di Hantavirus?

Cosa sappiamo finora dell’Hantavirus, dopo lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri dalla nave da crociera Hondius, dove era stato rintracciato un focolaio? E cosa dobbiamo sapere per evitare allarmismi? Partiamo da qui allo Sky Cube con Tonia Cartolano, il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e Carlo Signorelli, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Vita-Salute San Raffaele