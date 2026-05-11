Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Cube 11/5 - Quanto dobbiamo preoccuparci di Hantavirus?

Mondo

Cosa sappiamo finora dell’Hantavirus, dopo lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri dalla nave da crociera Hondius, dove era stato rintracciato un focolaio? E cosa dobbiamo sapere per evitare allarmismi? Partiamo da qui allo Sky Cube con Tonia Cartolano, il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e Carlo Signorelli, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Vita-Salute San Raffaele

Prossimi video

Vertice Africa-Francia, Macron bacchetta il pubblico in sala

Mondo

Hantavirus, capitano ringrazia e loda ospiti ed equipaggio

Mondo

Consiglio Ue, Tajani: "Abbiamo deciso sanzioni per i coloni violenti"

Mondo

Israele, in piazza per chiedere un’inchiesta sul 7 ottobre

Mondo

Crisi del Golfo, Teheran respinge il piano di pace americano

Mondo

Starmer, avanti con nuova rotta, ci riavvicineremo all'UE

Mondo