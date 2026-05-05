Yerevan, summit Armenia-UE: siglata intesa su connettività

L'Armenia ha ospitato il primo vertice con l'Unione Europea a Yerevan, con la partecipazione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Le parti hanno firmato un accordo di partenariato sulla connettività e sei lettere d'intenti non vincolanti nei settori energia, trasporti, digitale e sicurezza.