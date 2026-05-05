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Romania, sfiducia a Bolojan: caduto il governo europeista

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Il parlamento romeno ha destituito il premier europeista Ilie Bolojan con una mozione di sfiducia approvata con 281 voti su 464, sostenuta dai socialdemocratici del Psd e dall'estrema destra di Aur. La caduta del governo nasce dalle tensioni legate a misure di austerità per ridurre il deficit, il più alto dell'Ue, al 7,9%.

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