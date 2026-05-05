Il parlamento romeno ha destituito il premier europeista Ilie Bolojan con una mozione di sfiducia approvata con 281 voti su 464, sostenuta dai socialdemocratici del Psd e dall'estrema destra di Aur. La caduta del governo nasce dalle tensioni legate a misure di austerità per ridurre il deficit, il più alto dell'Ue, al 7,9%.
Prossimi video
Romania, sfiducia a Bolojan: caduto il governo europeista
Mondo
Rubio in Varticano, il pensiero dei cattolici Usa
Mondo
Sky TG24 Timeline, Usa scortano una nave fuori da Hormuz, Trump di nuovo contro Leone XIV
Mondo
Flotilla, appelli per la liberazione di Saif e Thiago
Mondo
Yerevan, summit Armenia-UE: siglata intesa su connettività
Mondo
Guerra Iran, Zelensky offre al Bahrein un accordo sui droni
Mondo
Hegseth sul Project Freedom: Difenderemo nostro popolo e navi senza esitazioni
Mondo