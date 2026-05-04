Germania, auto travolge pedoni a Lipsia: due morti

Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia, in Germania. Almeno due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave. Il conducente è stato arrestato. La dinamica dell'episodio resta da chiarire. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un Suv danneggiato sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.