Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia, in Germania. Almeno due persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave. Il conducente è stato arrestato. La dinamica dell'episodio resta da chiarire. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un Suv danneggiato sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.
Prossimi video
Sky TG24 Timeline, la guerra Usa Iran e l’incontro dei leader a Yerevan
Mondo
Sky TG24 Timeline, gli sviluppi del caso Garlasco e le vittime dell’Hantavirus sulla nave da crociera
Mondo
Guerra in Iran, Macron: no ad un'alleanza per la libertà di Hormuz
Mondo
Germania, auto travolge pedoni a Lipsia: due morti
Mondo
Hantavirus, tre morti a bordo, nave da crociera verso Canarie
Mondo
Teheran: "Per ora questione nucleare esclusa dai negoziati"
Mondo
Cile, discarica record tra le maggiori fonti di metano
Mondo