Primo Maggio, cortei nel mondo tra diritti e proteste

Cortei del Primo Maggio in tutto il mondo, da Madrid a Parigi, da Atene a Manila. I manifestanti hanno chiesto salari più alti, diritti e pace, mentre in alcune città si sono registrati scontri con le forze dell’ordine.
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