Trump: "Estesa tregua in Libano, no arma nucleare in Iran"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Libano e Israele dopo un incontro alla Casa Bianca con gli ambasciatori dei due Paesi. "E' una grande chance per arrivare alla pace", ha detto il presidente Usa. Trump ha anche dichiarato di non voler usare armi nucleari contro l'Iran, affermando di voler raggiungere un accordo "duraturo" con Teheran. "Perché dovrei usare un'arma nucleare? Li abbiamo totalmente decimati in modo convenzionale, senza averne bisogno", ha spiegato il presidente americano.
Prossimi video
Trump: non userò l'arma nucleare in Iran
Mondo
Sky Tg 24 Mondo, la puntata del 23.04
Mondo
Trump: "Voglio l'accordo migliore con l'Iran, non ho fretta"
Mondo
Papa: "Trattare i migranti con umanità, non come animali"
Mondo
Papa rientra da Africa: "Non accetto la guerra"
Mondo
Prestito Ue a Kiev, von der Leyen e Zelensky: grande giorno
Mondo
Sky TG24 Timeline: Vertice UE a Cipro
Mondo