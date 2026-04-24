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Trump: "Estesa tregua in Libano, no arma nucleare in Iran"

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Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Libano e Israele dopo un incontro alla Casa Bianca con gli ambasciatori dei due Paesi. "E' una grande chance per arrivare alla pace", ha detto il presidente Usa. Trump ha anche dichiarato di non voler usare armi nucleari contro l'Iran, affermando di voler raggiungere un accordo "duraturo" con Teheran. "Perché dovrei usare un'arma nucleare? Li abbiamo totalmente decimati in modo convenzionale, senza averne bisogno", ha spiegato il presidente americano.

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