Regno Unito, divieto di fumo a vita per i nati dopo il 2008

Il Parlamento britannico ha approvato una legge storica che vieta a vita l'acquisto di tabacco a chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009. Il provvedimento, che attende ora il via libera della Corona, introduce anche nuove restrizioni sul fumo all'aperto: sarà vietato nei parchi giochi, all'esterno delle scuole e negli ospedali. Il divieto non sarà applicato nelle abitazioni private, sulle spiagge e nei giardini all'aperto dei pub. L'uso delle sigarette elettroniche rimarrebbe consentito al di fuori degli ospedali, per supportare chi cerca di smettere.