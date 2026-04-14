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Petroliera cinese supera blocco Usa nello Stretto di Hormuz

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Una petroliera cinese sanzionata dagli Stati Uniti ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto da Washington. La nave, carica di metanolo, è la prima a superare il passaggio dall’inizio delle restrizioni.

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