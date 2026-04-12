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Pasqua ortodossa, accuse Kiev-Mosca per violazioni tregua

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A Bucha e Donetsk, in Ucraina, la Pasqua ortodossa diventa simbolo di speranza tra guerra e memoria. A Bucha, fedeli riuniti per la benedizione dei cesti pasquali in un raro silenzio senza allarmi. A Donetsk, centinaia di persone in chiesa guardano alla tregua annunciata da Vladimir Putin e accettata da Volodymyr Zelensky. Ma accuse reciproche di violazioni e sfiducia rendono fragile ogni prospettiva di pace.

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