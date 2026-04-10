Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Sky Cube, il ruolo del Pakistan nei negoziati Usa-Iran: l'analisi di Michele Cagiano

Mondo

In questi giorni molto difficili sul piano diplomatico, ruolo centrale è stato quello del Pakistan che ospiterà anche i negoziati a partire da venerdì. Il vicedirettore di Sky TG24 Michele Cagiano spiega allo Sky Cube con Stefania Pinna perché proprio il Pakistan, e il ruolo dietro le quinte della Cina (LA PUNTATA INTEGRALE).
"Sky Cube - cosa c’è da sapere" prende una notizia di attualità al giorno e aiuta a capirne di più. Da lunedì al venerdì è sempre live alle 15 sui nostri social e sul sito, e disponibile su tutte le piattaforme

TAG:

Prossimi video

Spagna, bus di turisti inglesi esce di strada: un morto

Mondo

Elezioni Ungheria, le ultime battute di campagna elettorale

Mondo

Ungheria, chi è Peter Magyar, il grande rivale di Victor Orban

Mondo

Missione Artemis II, attesa per il rientro sulla Terra

Mondo

Colloqui Usa-Iran, rafforzata la sicurezza in Pakistan

Mondo

Gaza, situazione è catastrofica a 6 mesi da cessate il fuoco

Mondo