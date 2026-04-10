In questi giorni molto difficili sul piano diplomatico, ruolo centrale è stato quello del Pakistan che ospiterà anche i negoziati a partire da venerdì. Il vicedirettore di Sky TG24 Michele Cagiano spiega allo Sky Cube con Stefania Pinna perché proprio il Pakistan, e il ruolo dietro le quinte della Cina (LA PUNTATA INTEGRALE).
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