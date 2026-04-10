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Sky Cube 10/04 - Iran, si può tornare indietro dalla crisi?

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Le conseguenze energetiche e politiche della guerra tra il tentativo di tornare alla normalità e i nuovi equilibri che si stanno formando. Ne parliamo allo Sky Cube con Stefania Pinna e i nostri vicedirettori Michele Cagiano e Alessandro Marenzi.

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