Trump: "Gestione pessima a Hormuz, non è questo l'accordo"

Nonostante il cessate il fuoco tra Usa e Iran, il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz è rimasto quasi fermo nelle ultime ore e il presidente Donald Trump ha accusato Teheran di non rispettare gli accordi. "L'Iran sta gestendo in modo pessimo il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l'accordo che abbiamo - ha scritto il presidente Usa in un post su Truth -. Non devono far pagare tariffe alle navi. E se lo fanno, smettano".
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