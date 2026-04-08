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Sky Cube 08/04 - Iran, cosa può succedere dopo la tregua?

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Trump estende di due settimane l'ultimatum all'Iran a condizione della riapertura dello Stretto di Hormuz. I negoziati al via venerdì. Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna e il vicedirettore di Sky TG24 Michele Cagiano.

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