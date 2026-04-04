Venerdì Santo, in 30mila alla Via Crucis con Papa Leone XIV

Trentamila fedeli hanno preso parte alla prima Via Crucis di Papa Leone XIV al Colosseo in occasione del Venerdì Santo. Per la prima volta un Pontefice ha portato la croce di legno per tutte le stazioni. Prevost ha spiegato di voler dare "un segno importante per quello che rappresenta il Papa”. La Via Crucis ha visto l'alternarsi di preghiere e meditazioni scritte dall'ex Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Tra le letture, oltre ai tradizionali passi del Vangelo legati alle 14 stazioni, anche alcuni testi scritti da San Francesco d'Assisi, del quale quest'anno ricorre l'ottavo centenario dalla morte.