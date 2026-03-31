Massacro di Bucha, Tajani a Kiev con i ministri Ue

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per prendere parte alla riunione con i colleghi dell'Unione Europea in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha in cui furono uccisi 73 civili e segnalati altri 105 omicidi. "Siamo qui per testimoniare che l'Italia è vicina a Kiev", ha dichiarato Tajani, aggiungendo che è "difficile negoziare con Putin" e che "la Russia non vuole la pace". Il vicepremier ha poi auspicato una mediazione americana per una "pace giusta".