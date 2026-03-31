Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid

L’Iran denuncia gravi danni al patrimonio culturale causati dal conflitto in corso: oltre 130 siti sarebbero stati colpiti, secondo la Commissione nazionale UNESCO. Tra questi anche il palazzo Golestan di Teheran. L’UNESCO ha espresso forte preoccupazione e invita alla tutela dei beni storici.
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