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Iran, oltre 130 siti culturali danneggiati nei raid

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L’Iran denuncia gravi danni al patrimonio culturale causati dal conflitto in corso: oltre 130 siti sarebbero stati colpiti, secondo la Commissione nazionale UNESCO. Tra questi anche il palazzo Golestan di Teheran. L’UNESCO ha espresso forte preoccupazione e invita alla tutela dei beni storici.

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