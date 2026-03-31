California, camion sfonda recinzione e centra una casa

A Crockett, in California, un camion ha perso il controllo su Virginia Street sfondando una recinzione e fermandosi pericolosamente a strapiombo su una terrazza nei pressi di un'abitazione. Il veicolo ha prima colpito un idrante, allagando la zona, poi ha danneggiato due auto e centrato la parte anteriore di una casa ferendo una persona. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.
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